Kütahya Belediyesi tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kiraz fidanı dağıtımı programı, Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehrin kültürel mirası arasında önemli bir yere sahip olan ve Kütahya ile özdeşleşmiş yerel kiraz çeşitlerinin yeniden canlandırılması amacıyla hayata geçirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kaybolmaya yüz tutmuş kiraz türlerinin yeniden yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışma kapsamında, kırsal ve tarıma uygun mahallelerde yaşayan vatandaşlara hane başına 4 fidan dağıtıldı.

Programda vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yerel üretimin önemine dikkat çekerek, Kütahya'nın bereketli topraklarında eski lezzetlerin yeniden yeşereceğini ifade etti.

Kütahya Belediyesi'nin üretimi destekleyen ve yerel değerlere sahip çıkan kiraz fidanı dağıtımı programının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.