Samsun’un Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütüncü olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yaptıkları aramada sahte alkol ve makaron ele geçirdi.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Soğuksu Mahallesi’nde M.G. isimli kişiye ait tütüncüde arama yaptı. Yapılan aramada ele geçirilenler ise ’pes’ dedirtti. Arama sonucunda 1 adet damacana içerisinde 15 litre yapma alkol, 18 adet 0.5 pet şişe içerisinde yapma alkol ve 2 adet de cam şişe içerisinde yapma alkolün yanı sıra, 3 bin 740 adet içi dolu makaron, 4 adet bıçak ve 1 adet elektronik sigara ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.