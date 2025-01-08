Samsun’da elektrik teline takılan vince çıkan genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi, Organize Sanayi Bulvarı’ndaki Keş Vinç isimli işyerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eraycan Göksu’nun (26) kullandığı kamyonlu vinç, elektrik tellerine takıldı. Tellerden kurtarmak için vince çıkan Eraycan Göksu, elektrik akımına kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan Göksu, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.