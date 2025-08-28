Ağrı’nın Tutak ilçesi sınırlarında meydana gelen mera yangını, hem büyük bir korkuya hem de endişeye yol açtı.

Yangın, özellikle Tutak İlçe Merkezine bağlı Cemalverdi köyünde etkisini göstererek ciddi boyutlara ulaştı ve yerleşim alanlarına kadar ilerledi. Rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayılan yangın, çevredeki köylüleri harekete geçirdi. Köylüler, büyük bir özveriyle yangını kontrol altına alabilmek için mücadele verdi. Zorlu geçen söndürme çalışmaları sonucunda, yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan durdurulması sağlandı. Bu süreç, hem köylülerin birlik içinde hareket etmesi hem de doğal afetlere karşı dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.