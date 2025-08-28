Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2002 yılından beri kullanımda olan eski teknolojiye sahip birinci nesil BursaKartları daha sade, anlaşılır, güvenli ve çağın gereklerine uygun yeni nesil kartlarla değiştiriyor. 2019 yılında kullanıma giren ikinci nesil kartlarda ise değişim zorunluluğu bulunmuyor. 23 yıllık eski nesil kartların yükleme ve dolum süresi 1 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Bursa’da BURULAŞ aracılığıyla raylı sistem ve otobüslerle şehir içi, BUDO VE BBBUS ile de şehirler arası toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmetlerini daha güvenli ve hızlı hale getirmek için BursaKart sisteminde yenileme sürecini başlattı. 2002 yılında kullanıma giren birinci nesil BursaKartlar, yeni nesil kartlarla değiştiriliyor. Eski nesil kartların yükleme ve dolum süresi 1 Ekim 2025 tarihine kadar uzatılırken, dolum ve yükleme işlemleri yalnızca kiosk cihazları üzerinden gerçekleştirilecek. Teknolojik ömrünü yitirmiş, dijital alt yapı desteği bulunmayan, BursaKart mobil uygulamasıyla uyumsuz, kayıp kart durumunda bakiyenin aktarılamamasının yanı sıra güvenlik zafiyetleri oluşturan kartlar, 1 Ekim itibariyle dolum ve yüklemeye, 31 Kasım’da ise kullanıma kapatılacak.

İkinci nesil kartlarda değişim zorunluluğu yok

2019 yılında kullanıma giren, kart ön yüzünün sağ alt köşesinde Sarı NFC logosu bulunan ikinci nesil BursaKart’a sahip olanlar ise kartlarını değiştirmek zorunda kalmayacak. İkinci nesil kartlar kullanıma, harcamaya ve yüklemeye açık olacak.

Üçüncü nesil kartlar daha güvenli

Güvenli altyapıya sahip, mobil uyumlu, dijital altyapıya tam entegre, daha yüksek yükleme limitli, birden fazla işlemi tek kartla yapma kolaylığı sağlayan üçüncü nesil kartlar, ulaşımda Bursalılara hız, kolaylık ve avantaj sağlayacak. 150 TL olan yeni kart bedeli yerine 50 TL’ye yeni nesil kartlarını alabilecek olan vatandaşlar, kart çeşitliliğin azalmasıyla daha sade ve anlaşılır hale gelen sistemi kullanacak. Tüm işlemler tek kartta birleşirken, güvenli ve çağın gereklerine uygun kart teknolojisi kullanıma sunulacak.

Resimsiz Tam Kartların değişimleri Emek, Küçük Sanayi, Odunluk, Osmangazi ve Kestel istasyonlarındaki cep ofislerinde sıra beklemeden yapılabilirken, Kişiselleştirilmiş Kartlar için Kişiselleştirme Ofislerine başvurulabiliyor.