Ağrı’nın Tutak ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esmer köyü yakınlarında saat 10.30 sıralarında, seyir halindeki 72 AAV 220 plakalı akaryakıt yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan tanker sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.