İzmir Şehir Tiyatroları, Ferhan Şensoy’un kaleme aldığı, bir hata sonucu hapishaneye düşen üç arkadaşın başından geçenleri konu alan kara komedi tarzındaki “Çok Tuhaf Soruşturma” oyununun prömiyerini yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) yeni oyunu “Çok Tuhaf Soruşturma”nın prömiyerini İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Prömiyere İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Ömer Genç, İzBBŞT Danışma Kurulu üyeleri, İzmirli tiyatroseverler, kentin kültür sanat simaları ve bürokratlar katıldı. Seyircilere açık olarak gerçekleştirilen prömiyerde oyuncuların performansı sık sık alkışlarla kesildi. Oyunun sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, “Çok Tuhaf Soruşturma”nın rejisörlüğünü yapan İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Vekili Harun Özer’e çiçek takdim etti.

“Tüm İzmirlileri davet ediyorum”

Gösterimin ardından konuşan Harun Özer, “Ferhan Şensoy, muhalif, matrak, komik, çılgın bir adam... ‘Çok Tuhaf Soruşturma’ onun hınzır kaleminden çıkmış, memleketimiz ile ilgili çok önceden görerek, bugüne dair doğru tespitlerle doldurduğu bir tiyatro eseri. Hukuktan, insan haklarından konuşmak için ‘maalesef’ çok doğru bir zamandayız. Zira hukukun olmadığı yerde ekonomiden, siyasetten, adaletten, eşitlikten söz etmek olası değil. Hukuka adalete hava gibi, su gibi ihtiyacımız var. Bu çılgın kara komediyi izlemek üzere tüm İzmirlileri sahnemize davet ediyorum” dedi.

Biletleri tükendi

Oyuna sanatseverler büyük ilgi gösterdi. “Çok Tuhaf Soruşturma”nın 26-27-28-29 Aralık ile 2 ve 4 Ocak tarihlerindeki gösterimlerinin biletleri günler öncesinden tükendi. 3-4-5 Ocak tarihlerinde sahnelenecek oyunun biletleri ise İzBBŞT Bilet Gişeler ve kultursanat.izmir.bel.tr sitesinden satışa açıldı.

Çok Tuhaf Soruşturma hakkında

Ülkemizdeki adalet sisteminin işleyişindeki çarpıklık üzerine Ferhan Şensoy’un kaleme aldığı kara komedi türündeki oyunda Ayhan Anıl, Bahadır Buyruk, Ozan Çolak, Mustafa Can Yılmaz, Okan Kam ve Candaş Yılancı rol alıyor. Oyunun ışık tasarımını Kaan Burmaoğlu, sahne tasarımını Anıl Işık, giysi tasarımını Deniz Bilgili yaparken, müzik tasarımında ise Kıvanç Sarıkuş imzası bulunuyor.