Oruçoğlu Termal Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Canarslanlar, Afyonkarahisar’ın zengin termal su kaynakları ve modern tesisleriyle Türkiye’nin yükselen termal turizm merkezi olarak dikkat çektiğini belirtti. Canarslanlar, Afyonkarahisar’ın minerallerce zengin şifalı sularının, sağlık arayanlara doğal bir çözüm sunarken, termal otelleriyle konforlu bir tatil deneyimi sağladığını anlatarak, “Afyonkarahisar, sağlık ve turizmi bir arada yaşatıyor” diye kaydetti.

Afyonkarahisar, termal sağlık turizmi denildiğinde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor. Zengin mineralli termal suları, bölgeyi sadece dinlenme değil, aynı zamanda şifa arayanlar için de ideal bir destinasyon haline getirdiğini belirten Kerem Canarslanlar, “Afyonkarahisar’daki termal sular, özellikle romatizmal hastalıklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve cilt problemleri gibi birçok sağlık sorununun tedavisinde destekleyici özellikler sunduğu biliniyor. Bölgedeki termal oteller, bu eşsiz kaynakları modern SPA ve tedavi yöntemleriyle birleştirerek, ziyaretçilerine unutulmaz bir sağlık ve huzur deneyimi yaşatıyor. Termal suların içerdiği kalsiyum, magnezyum ve sülfat gibi mineraller, vücudu toksinlerden arındırır, ağrıları hafifletir ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de biliniyor. Ayrıca, Afyonkarahisar’ın termal kaynaklarının sıcaklığı ve kalitesi, uluslararası standartlarda değerlendirilirken, bölgeyi dünya çapında bir cazibe merkezi haline getirme yolunda ilerliyor” dedi.

Afyonkarahisar mükemmel bir seçim

Canarslanlar, “Afyonkarahisar, termal sağlık turizminin yanı sıra, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Şifalı termal suların sunduğu sağlık faydalarını keşfederken, aynı zamanda Afyonkarahisar’ın doğal güzelliklerini ve lezzetli mutfağını da deneyimlemek mümkün. Bu nedenle Afyonkarahisar tatilcilerin hem sağlık hem de tatil için mükemmel bir seçimi oluyor” diye anlattı.

Afyonkarahisar termal otelleri ile sağlık ve huzurun adresi

Bölgedeki oteller arasında öne çıkan Oruçoğlu Termal Otel’in, modern bir tesis olma özelliği ve şifalı termal suyu ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşattığını belirten Canarslanlar, şunları söyledi;

“Oruçoğlu Termal Otel aynı zamanda SPA, masaj ve çeşitli terapi hizmetleriyle hem fiziksel hem de ruhsal rahatlama sağlıyor. Doğal güzelliklerin içinde yer alan otel, konforlu konaklama imkanlarıyla tatil ve tedaviyi bir arada sunuyor. Afyonkarahisar termal otelleri sağlık ve huzurlu bir tatil için en ideal seçenek olarak ilk sıralardaki yerini koruyor.”