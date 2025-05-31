Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne teknik bir gezi düzenledi. Öğretim elemanları eşliğinde gerçekleştirilen ziyaret, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı ve mühendislik eğitimini sahada pekiştirmeyi amaçladı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün proje süreci, yapım aşamaları, şantiye yönetimi ve uygulanan ileri mühendislik çözümleri hakkında yerinde bilgi alan öğrenciler, devasa yapının mühendislik detaylarını gözlemleme fırsatı buldu. Uluslararası düzeyde büyük bir mühendislik başarısı olarak kabul edilen köprüde yapılan teknik sunumlarda, alanında uzman yetkililer tarafından projede karşılaşılan zorluklar ve geliştirilen çözüm yolları detaylı şekilde aktarıldı.

Öğrenciler, 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanını taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 318 metre yüksekliğindeki kuleleri, toplam 4608 metrelik uzunluğu ve iki yönlü üçer şeritli taşıma kapasitesiyle ilgili teknik bilgiler edindi. Ayrıca rüzgâr ve deprem yükleri gibi faktörler göz önünde bulundurularak geliştirilen yapısal tasarım çözümleri hakkında da bilgilendirildiler.

Gerçekleştirilen teknik gezinin, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmeleri ve büyük ölçekli altyapı projeleri hakkında farkındalık kazanmaları açısından son derece verimli geçtiği ifade edildi.

Teknik gezinin sonunda MCBÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları, desteklerinden dolayı Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’a, organizasyonda görev alan akademik ve idari personele ve ulaşım desteği sağlayan Turgutlu Ticaret Odası’na teşekkür etti.