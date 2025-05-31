Konya’nın Bozkır ilçesinde çevre bilincini artırmak ve doğaya olan duyarlılığı güçlendirmek için çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Bozkır Gençlik Merkezi Gönüllük Timi çevre bilincini artırmak ve doğaya olan duyarlılığı güçlendirmek amacıyla çöp toplama etkinliği yaptı. Bozkır Akçapınar mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikle çevredeki atıklar toplanarak doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturuldu. Yapılan çalışmayla, piknik alanlarını temiz kullanmanın önemine dikkat çeken gönüllülük timi, vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

Bozkır Gençlik Merkezi yetkilileri, doğayı koruma bilinci ve sporun birleştirici gücüyle daha fazla etkinlik düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.