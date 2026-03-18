Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezinde İnönü Caddesi ile Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 42 L 3816 plakalı otomobil, Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada İnönü Caddesi'nden gelen R.K. idaresindeki 42 JA 099 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada A.S. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.