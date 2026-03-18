KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde park güvenliğinin artırılması ve vatandaşların park alanlarını daha güvenli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Selçuklu Belediyesi ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü arasında 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi' protokolü imzalandı.

Selçuklu Belediyesi, kurumlar arası işbirliği ile yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Konya İl Emniyet Müdürlüğü paydaşlığında huzuru ve güveni artıracak 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin protokolü Konya Valisi İbrahim Akın'ın başkanlığında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek tarafından imzalandı. Proje ile ilçe genelindeki parkların daha güvenli hale getirilmesi ve vatandaşların park alanlarını huzur içinde kullanabilmesi hedefleniyor. 18 parkta kurulacak sistemle; 382 sabit kamera, 14 hareketli kamera ve 31 gözcü kamera olmak üzere toplam 427 kamera ile park alanları 7 gün 24 saat izlenebilir hale getirilecek. 4 etap halinde hayata geçirilmesi planlanan projenin ilk etap çalışmaları 5 parkta başlayacak. Proje ile park alanlarında güvenlik seviyesinin artırılmasının yanı sıra kamu düzeninin desteklenmesi ve vatandaşların sosyal alanları daha güvenli şekilde kullanmasının sağlanması amaçlanıyor.

Başkan Pekyatırmacı: 'Parklarımızın güvenliğini artıracak önemli bir işbirliğini hayata geçiriyoruz'

Selçuklu Belediyesi olarak kurumlarla işbirliği noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Bu zamana kadar yaptığımız işbirliği faaliyetlerinin belki de en önemlisini hayata geçirmiş olacağız. Belediyecilik noktasında sadece temel belediyecilik hizmetleri değil, bunun dışında vatandaşlarımızın her türlü isteği, beklentisi bizim için önemli. Bu noktada eğitim, sağlık, kültür, spor gibi farklı alanlarda kurumlarımızla işbirliği yapıyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzle özellikle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan parklarınızın daha güvenli hale gelmesi, vatandaşlarımızın huzur içerisinde, güvenli bir şekilde çocuklarıyla, aileleriyle birlikte parklarımızda rahat bir şekilde vakit geçirmeleri anlamında parklarımızın güvenliğini artıracak, emniyetimizin denetim noktasında denetimini kolaylaştıracak önemli bir birlikteliği, işbirliğini inşallah bu protokol ile hayata geçirmiş olacağız. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 18 parkta Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte 382 sabit, 14 hareketli ve 31 de gözcü olmak üzere 427 kameranın hem inşası, yerleştirilmesi, montajı hem de bunların kontrolü ile ilgili bir protokolü inşallah hayata geçiriyoruz. Bu parklardaki çalışmaları yaparken Selçuklu Belediyesi olarak hem altyapı hizmetlerinin yapımı noktasında görev üstlenmiş bulunuyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz de yine bu kameraların montajı, gözcü kameraların temini ve yerleştirilmesi daha sonrasında da bunların tamamının denetimi, kontrolü noktasında inşallah faaliyetlerini icra etmiş olacak. Buradaki protokolümüzün, yapacağımız çalışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin, ilçemizin güvenliği bakımından İl Emniyet Müdürlüğümüz bütün noktalarda hassasiyetle çalışmasını sürdürüyor. Hem ana arterlerimizde hem vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çok önemli faaliyetler yapılıyor. İnşallah parklarımızda yapacağımız bu çalışma neticesinde şehrimizin ve ilçemizin güvenliği anlamında yine vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları, hizmet aldıkları bölge olarak parklarımızı da daha güvenli hale getirmiş olacağız. Bu ilk etap 18 parkımızdaki çalışmaları bitirdikten sonra ihtiyaç durumunda diğer parklarımızda da Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yine kontrollü bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah yapacağımız çalışmalar hayırlı neticeler verir. Bu protokol vesilesiyle başta valimize, il emniyet müdürümüze ve tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

İl Emniyet Müdürü Yüksek: 'Vatandaşlarımızın daha sakin, daha huzurlu bir şekilde parklarda vakit geçirmesinin önünü açacağız'

Konya'da emniyeti ve huzuru kalıcı kılmak amacıyla emniyet teşkilatının çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ise, 'Selçuklu bölgemizde 900'ün üzerinde açık alanda irili ufaklı parkın olduğunu müşahede ettik. Bunların eksikliklerine yönelik çalışmalarımızı yaptık. Özellikle vatandaşlarımızın akşam saatlerinde huzurlu ve bereketli vakit geçirmesi amacıyla parkların sıklıkla kullandığını müşahede ediyoruz. Bu kapsamda da eksiklerini gideriyoruz. Özellikle yerel yöneticilerimiz, belediyelerimiz hem Selçuklu hem Karatay hem de Meram Belediyelerimizle ortak işbirliği yaptık. Geçen sene bir kısmını tamamlamıştık. Bu sene de özellikle Selçuklu'da kalan parklarımızın eksiklerinin giderilmesi amacıyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlk etapta 18 park, daha sonra da 50'ye yakın parkın eksiklerini giderilmesi amacıyla çalışmalarımızı yapıyoruz ve inşallah burada protokolünü yapacağımız 400'ün üzerinde kamerayla bunu taçlandıracağız' diye konuştu.

Konya Valisi Akın: 'Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından olan bir konuda önemli iş birliği yapılıyor'

Selçuklu'nun 700 bin nüfusuyla Konya'nın en büyük ilçesi olduğunu belirten Konya Valisi İbrahim Akın da, 'Selçuklu Belediyemiz bugüne kadar hem eğitimde hem sağlıkta hem de sporda ciddi işbirliklerine imza attı. Güvenlik hizmeti gibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından biri olan bir konuda İl Emniyet Müdürlüğümüzle iş birliği yapılıyor. İlçemizde bulunan 18 parka, 427 kamera ile bu parkların daha güvenli hale gelmesi, vatandaşlarımızın aileleriyle, çocuklarıyla birlikte huzur ve güven ortamı içerisinde parklardan istifade edebilmeleri amacıyla protokol imzalıyoruz. İnşallah bu işbirliğimiz her alanda olduğu gibi güvenlik alanında da önümüzdeki dönemde yine devam edecektir' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin işbirliği protokolü imzalandı.