Türkiye turu kapsamında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi’ni ziyaret eden Malezyalı Müslüman turist kafilesi, yeni rotalarında yine Bereketli Camii’ne uğrayarak namaz kıldı.

Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine seyreden turist kafilesi, yol üzerindeki Bereketli Camii’nde mola vererek camiyi ziyaret etti. Cami imam hatibi Ali Aslan tarafından karşılanan turistler, mahalle halkının da katılımıyla camide ağırlandı. Ziyaretin ardından Malezyalı grup, Denizli’nin Pamukkale ilçesine gitmek üzere mahalleden ayrıldı.

İmam hatip Ali Aslan, "Geçen yıl da aynı kafile camimizi ziyaret etmişti. Bu yıl rotalarını yine buradan geçirmişler. Camimizde namaz kıldık, mahalle halkıyla birlikte çeşitli ikramlarda bulunduk. Onları yeniden görmekten büyük mutluluk duyduk. Misafirlerimiz memnun ayrıldı, biz de çok memnun olduk." dedi.