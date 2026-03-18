Konya'nın Hüyük ilçesinde tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik önemli bir çalışma başlatıldı. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, 'Yeniçeri' çeşidi yulaf için 10 dekarlık alanda demonstrasyon ekimi gerçekleştirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, projeye verilen desteklerden dolayı enstitüye ve üreticilere teşekkür edilerek, bölge tarımına katkı sağlayacak çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Demonstrasyon kapsamında tanıtımı yapılan Yeniçeri yulaf çeşidi, erkenci yapısı ve yatmaya karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. 65-125 cm boy aralığında gelişim gösteren bitki, kılçıksız beyaz salkım yapısına sahip. Beyaz renkli, kavuzlu ve kılçıksız taneleri bulunan çeşidin bin dane ağırlığı 25-40 gram arasında değişiyor. Tarımsal açıdan alternatif bir ürün olan Yeniçeri yulafı, kuraklık ve soğuğa orta derecede dayanıklılık gösterirken çinko eksikliğine karşı hassasiyet taşıyor. Yüzde 12-15 protein oranına sahip olan ürün, yüzde 5 ham yağ ve yüzde 12 ham selüloz içeriyor. Hektolitre ağırlığı ise 44-59 kilogram arasında değişiyor. Hem yemlik hem de bisküvilik olarak kullanılabilen Yeniçeri yulafında, bölgenin iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak dekara 180 ile 750 kilogram arasında verim alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca çeşidin; sarı ve kara pasa dayanıklı, kahverengi pasa orta dayanıklı, sürmeye ve kök hastalıklarına karşı dirençli olduğu ifade ediliyor.