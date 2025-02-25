Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke genelindeki 123 mağazası ile tüm Türkiye’de hizmet veren Tuğba Kuruyemiş’te Ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı. Hurmanın en fazla tüketildiği Ramazan ayına özel olarak Aydın’ın milli meyvesi incir de iftarlıklar arasında yerini aldı.

Kendine özgü tarhanasından incir dönerine, kahvesinden lokumuna kadar yaklaşık bin çeşit ürün ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş’te yaklaşık 100 ton hurma işlenerek şubelere gönderildi. Ramazan ayı içerisinde en fazla tüketilen ürünlerden birinin hurma olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Firma olarak yılın 12 ayı hurma işleriz. Ancak Ramazan ayında en fazla rağbet gören ürünlerin başında hurma gelir. Pek çok kişi orucunu hurma ile açıyor. Bunun yanında biz Aydın merkezli bir firma olduğumuz için Aydın’ın milli meyvesi incirin de Ramazan sofralarında yer alması için özel çalışmalar yapıyoruz. İslam dünyasında önemli yeri olan 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayına özel taze hurma, Jumbo boy Kudüs Hurma ve Duble Medine Hurma olarak 3 ayrı hurma çeşidi ile hizmet veriyoruz. Yılın 12 ayı tezgahlarımızda hurma eksik olmuyor. Ancak Ramazan ayında tüketim en üst seviyeye ulaştığı için hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Ramazan ayı hazırlıklarımızı tamamladık. Sevkiyatlarımız sürüyor" diyerek firma olarak Ramazan ayına özel kampanyalarının da bulunduğunu belirtti.