Samsun Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü, "4 Şubat Dünya Kanser Farkındalık Günü" etkinlikleri kapsamında stant açtı. İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi Sorumlu Hekim Dr. Nur Cenik, "Son istatistiklere göre, Türkiye’de her yıl ortalama 170 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır" dedi.

Çarşamba KETEM’de açılan stantta, kanser ile mücadele ve kansere karşı alınacak tedbirler konusunda vatandaşlar bilgilendirildi. Kanserin dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi haline geldiğini söyleyen Dr. Nur Cenik, "Buna bağlı olarak toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi zorluklara yol açabilmektedir. Tüm bunların yanında, kanser türlerinin birçoğunun önlenebilir olması, Dünya Kanser Günü’ne verilmesi gereken önemin de giderek artmasına yol açmaktadır. Son istatistiklere göre, Türkiye’de her yıl ortalama 170 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Türkiye’de erkeklerde en sık görülen türler, prostat ve sigara kullanımı ile ilişkilendirilebilen akciğer kanserleridir. Kadınlarda en sık görülen türün ise meme kanseri olduğu bilinmektedir. Obeziteye bağlı oluşan kanserlerin ise daha çok kadınları etkilediği bilinmektedir" diye konuştu.

Çocukluk çağlarında görülen kanser türlerinden löseminin en sık görülen kanser türü olduğundan bahseden Cenik, "Çocukluk çağında görülen kanser türlerine bakıldığında ise lösemi en sık görülen kanser türü olmaktadır. Dünya Kanser Günü her yıl 4 Şubat Günü, kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve doğruların herkese ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Biz de Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kurumumuz KETEM birimimizce vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek adına gün boyu sürecek bir stant çalışmasını başlattık. Bu bağlamda detaylı bilgi almak isteyen tüm Çarşambalı hemşerilerimizi kurumumuza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.