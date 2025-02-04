Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret etmek isteyenler için ücretsiz toplu taşıma seferleri düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret etmek isteyenler için 6 Şubat Perşembe günü geçici konaklama merkezleri ve NFK Kültür Merkezi’nden Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ücretsiz toplu taşıma seferleri düzenleyecek.

Vatandaşların Kapıçam Şehir Mezarlığı’na kolay ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek seferler, 6 Şubat Perşembe günü şehir merkezinde belirlenen noktalardan hareket edecek. Deprem sonrası oluşturulan geçici konaklama alanlarında kalan vatandaşlar için özel ulaşım desteği sağlanacak. 6 Şubat Perşembe günü saat 03.00’da geçici konaklama alanlarından Kapıçam Şehir Mezarlığı’na hareket edecek otobüsler, saat 05.30’da geri dönüş yapacak.

’NFK Kültür Merkezi, Kapıçam Seferleri’

Ayrıca, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gün içerisinde rahatlıkla gerçekleştirebilmesi için 09.00 ile 18.00 saatleri arasında yarım saatlik aralıklarla NFK Kültür Merkezi ile Kapıçam Şehir Mezarlığı arasında toplu taşıma seferleri düzenlenecek.

’Hatlar Kapıçam’a Kadar Uzatıldı’

Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta şehir içi ulaşım hatlarını da mezarlık ziyaretlerine uygun hale getirecek. Şehir merkezi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi arasında hizmet veren 8, 18, 29, 30, 34/B, 40 ve 44 numaralı otobüs hatlarının güzergâhı saat 09.00 ile 18.00 arasında Kapıçam Şehir Mezarlığı’na kadar uzatılacak.