Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak, genç yetenekleri keşfetmek ve kariyer planlamalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında, 2025 yılının ikinci yüz yüze eğitimi olan Web Güvenliği Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen program, geleceğin dijital güvenlik profesyonellerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Programın ilk aşamasında çevrim içi eğitimleri başarıyla tamamlayan ve seçme sınavında başarılı olan 40 öğrenci, Samsun’da düzenlenen yüz yüze eğitimlere katılmaya hak kazandı. Sızma Testi Eğitimi ve bu eğitimin uygulamalarını başarıyla tamamlayan 35 öğrenci, 25-28 Şubat 2025 tarihleri arasında OMÜ Ziraat Fakültesi Bilişim Merkezi’nde gerçekleşen Web Güvenliği Eğitimine katıldı.

Eğitim süresince öğrencilere; "Web’e Giriş ve Temel Güvenlik Kavramları", "Orta Seviye Web Güvenliği ve Zafiyetler", "İleri Web Uygulama Zafiyetleri", "Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Oturum Yönetimi" ve "Güvenlik Duvarları, Güvenlik Testleri ve Sonuçlar" konuları pratik ve uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 30 öğrenci, programın çevrim içi uygulamalarına devam edecek. Bu süreci de başarıyla geçen öğrenciler, OKA ve OMÜ tarafından belirlenecek tarihlerde düzenlenecek üçüncü yüz yüze eğitim olan Tersine Mühendislik Eğitimine katılmaya hak kazanacak.

Türkiye’nin siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayan bu program, genç yeteneklerin gelişimine destek olmaya devam edecek.