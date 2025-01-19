Türkiye’de "özel güvenlik" sektöründe çalışma yapan tüm paydaşlar İzmir’de buluştu. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinasyonuyla, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde 3 gün boyunca devam eden, “Özel Güvenliğin Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı”nda, sektöre ilişkin tüm konular detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Özel güvenlik sektöründe çalışma yapan tüm paydaşlar İzmir’de buluştu. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinasyonuyla, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde 3 gün boyunca devam eden, “Özel Güvenliğin Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı”nda, sektöre ilişkin tüm konular detaylı bir şekilde konuşuldu. Toplantının kapanış oturumunda konuşma yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, özel güvenlik görevlilerinin toplumun güvenliğinin sağlanmasında kritik bir paydaş olduğuna dikkat çekerek, “Özel güvenlik sektörünün gelişmesinde önemli bir diğer faktör de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının etkin ve disiplinli çalışmalarıdır. Başkanlık özel güvenlik görevlilerinin eğitiminden, çalışma standartlarına kadar her alanda büyük bir sorumluluk üstlenmiş ve bu sayede sektörün daha profesyonel bir yapıya bürünmesi sağlanmıştır. Bugün sektördeki bu profesyonellik, halkımızın güvenliğine katkı sağlayan her bir güvenlik görevlisinin sahada daha etkin ve verimli olmasına zemin hazırlamaktadır. Hep birlikte, güvenlik alanında daha güçlü bir yapıyı oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Suat Çelik: “Akredite edilmeyen çalışamaz”

Özel güvenlik sektörünün Türkiye’de 5 milyar dolarlık bir değere ulaştığını belirten T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, günümüzde yaklaşık 1 milyon 16 bin özel güvenlik eğitim sertifikası verildiğini ifade etti. Özel güvenlik hizmetlerinin, kamu güvenliğinin sağlanması konusunda genel kolluk kuvvetlerini tamamlayıcı nitelikte destek hizmetleri olarak tanımlandığını vurgulayarak konuşmasına devam eden Çelik, belirli uzmanlık alanında akredite edilmeyen veya çalışma izni bulunmayan personelin, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmasının mümkün olmadığını belirterek bu durumun, çalıştayın da ana teması olan ve 20. yılı geride kalan 5188 sayılı Kanun ile güvence altında olduğunu bir kez daha hatırlattı. Özel güvenlik alanında yapay zeka, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmeyi takip ederek çok önemli projelere imza atıldığını belirten Çelik, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çalıştaya dair

Çalıştayın 15 Ocak 2025 Çarşamba günü gerçekleşen “Özel Güvenlik Görevlilerinin Özlük ve Mali Hakları” başlıklı 1. panelinde emniyet müdürlerinden dernek başkanlarına, sendika yöneticilerinden akademisyenlere kadar pek çok isim yer aldı. Çalıştayın ilk günü “Özel Güvenlik İzinleri, Faaliyet İzni ve Sonlandırılması, Bildirim ve Başvurular” başlıklı 2. panel ile sona erdi.

Çalıştayın 16 Ocak Perşembe günü gerçekleşen ikinci bölümü, “Çalışma İzni, Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar, Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri, Özel Güvenlik Silahları, Üniforma ve Teçhisat” başlıklı 3. panel ile başladı. 4. panelde “Özel Güvenlik Eğitimleri” konuşuldu. 17 Ocak Cuma günü gerçekleşen 5. panelde, “Geçmişten Günümüze Özel Güvenlik Uygulamaları”, 6. panelde “Yasaklar, Ceza Hükümleri ve Denetim” konu başlıkları ele alındı.