Dünyaca ünlü Altınbeşik mağarasına giriş ücretlerine zam geldi. Mağaranın 2025 yılına ait araç giriş ve bot gezisi ücret tarifesi açıklandı.

Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik Mağarası’nın işletmesi 2021 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile İbradı Belediyesi arasında yapılan protokol ile İbradı Belediyesine devredildi. 2021 yılından itibaren ise Mağaranın işletmesi İbradı Belediyesi tarafından yapılıyor. Mağaranın giriş ücretleri ise her yıl İbradı Belediye Meclisinin aldığı karar ile belirleniyor.

“Ücretler yaklaşık yüzde elli oranında arttı”

Altınbeşik Mağarası Milli Parklar sınırı girişinde 2024 yılında 70 TL olan motosiklet 100 TL, otomobil 105 liradan 150, Minibüs 210 liradan 300, Midibüs 525 liradan 750 liraya yükseltilirken, kişi başı bot ücreti ise 150 liradan 250 liraya yükseltildi.

Her geçen yıl daha da ilgi çeken mağara 2024 yılında 200 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. Avrupa’nın en büyük yer altı gölü olan mağara, muhteşem doğası ve bot turlarıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Mağara yılın 12 ayında haftanın 7 gününde sabah 09.30 - akşam 16.30 saatleri arasında ziyaretçilere açık tutuluyor.