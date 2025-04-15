Bursa Kur’an Eğitim Merkezi ve Nizam Karasu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Havva Amine Karakuş, Türkiye’deki 8 bölge birincisinin katıldığı ’Genç Nida Hafızlık Yarışması Türkiye Finali’nde birinci oldu.

Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen ’Genç Nida Hafızlık Yarışması’ için büyük çaba harcayan Bursa Kur’an Eğitim Merkezi ve Nizam Karasu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Havva Amine Karakuş, emeğinin karşılığını aldı. Karakuş ilk olarak, 13 Mart 2025 tarihinde Sakarya’da düzenlenen ve 10 il temsilcisinin yarıştığı AİHL ve İHO ’Genç Nida Hafızlık Yarışması Bölge Finali’nde birinci olarak Türkiye çapında düzenlenecek olan finale katılmaya hak kazandı. AİHL VE İHO arasında düzenlenen ’Genç Nida Hafızlık Yarışması Türkiye Finali’ ise 08 Nisan 2025 tarihinde Bolu’da gerçekleştirildi.

Bursa Kur’an Eğitim Merkezi öğrencisi Havva Amine Karakuş, Bolu’da düzenlenen finalde ise Türkiye’deki 8 bölgede dereceye giren öğrenciler arasından birinci oldu.

Türkiye finalinde birinci olan öğrenciyi öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları tebrik etti.