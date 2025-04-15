Antalya’da görevi sırasında kavga ihbarına giderken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru için Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehit polis memuru ailesinin gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere memleketi Adana’ya götürülürken, eşinin tabuta sarılıp, "Hayır gidemezsin, beni bırakamazsın, izin vermiyorum sana. Lütfen kalk aşkım" demesi yürekleri dağladı.

Dün, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi lüks bir sitede meydana gelen kavga ihbarına giden Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli Polis Memuru Esat Koyuncu kalp krizi geçirdi. Meslektaşlarının durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Koyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Koyuncu, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memuru Esat Koyuncu için bugün görev yaptığı Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri, meslektaşları ve ailesi katıldı.

Eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu

Esat Koyuncu’nun özgeçmişinin ve duaların okunmasının ardından cenazesi meslektaşlarının ve mesai arkadaşlarının omuzlarında toprağa verilmek üzere memleketi Adana’ya uğurlandı. Tören sırasında şehit polisin eşi Birgül Koyuncu, kızı ve kız kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı. Eşinin cenaze aracına alınacağı sırada tabutuna sarılan acılı eş Birgül Koyuncu, "Hayır gidemezsin, beni bırakamazsın, izin vermiyorum sana. Lütfen kalk aşkım" diyerek gözyaşı döktü.