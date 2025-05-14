Sinop Türkeli İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur’an kursunda öğrenim gören minik öğrenciler için "Kur’an-ı Kerim Hatim Programı" düzenlendi.

Duygu dolu anlara sahne olan program, öğrencilerin başarılarının taçlandırıldığı özel bir törenle gerçekleşti.

Türkeli Merkez Camii’nde düzenlenen programa; İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç, Kur’an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi. Program, Camii İmam Hatibi Yiğit Emre Cankor’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Müftülük ilahi ekibinde görevli hocalar Fevzi Işık ve Bayram Özmen’in seslendirdiği ilahilerle manevi atmosfer daha da zenginleşti.

İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç’in yaptığı konuşma ile devam eden programın en heyecanlı anı ise öğrencilerin emeklerinin karşılığını aldığı anlar oldu. Kur’an-ı Kerim’i hatmeden miniklere "Hatim Belgeleri" İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç tarafından takdim edilirken, başarılı öğrencilere bisiklet hediye edilerek sevinçlerine sevinç katıldı.

Kur’an Kursu öğreticileri, öğrencileri her adımda destekleyen veliler ve ödüllere sponsor olan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.