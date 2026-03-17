SİNOP (İHA) - Sinop'un Gerze ilçesinde limanda bir kişinin intihar girişimi ekiplerin müdahalesiyle son anda önlendi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Gerze Limanı'nda meydana geldi. Bir erkek vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kısa süren ikna çabalarının ardından şahsı bulunduğu noktadan uzaklaştırarak intihar girişiminden vazgeçirdi.

İkna edilen vatandaş, sağlık kontrolünden geçirilmek ve gerekli müdahalelerin yapılması amacıyla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.