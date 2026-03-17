Sinop'ta, 13-20 Mart İyilik Haftası dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı ile Sinop İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen İyilik Buluşması'nda, 'iyilik önderleri' ödüllendirildi.

Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda; hayatını iyiliğe adamış, yaşlılara, engellilere, ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere umut olmuş Sinoplu hayırseverler arasından seçilen 'iyilik önderleri'ne teşekkür plaketi takdim edildi.

Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, 'İyilik bir başkasının hayatına anlam taşıyabilmektir. Bugün ilimizde yüreği dağlar kadar büyük, hayırsever, iyilik erbabı binlerce iyilik örneğinden sadece birkaçını sunmuş olacağız. Elbette binlerce iyilik erbabı öncümüz bulunmakta. Burada olmasalar da tüm hayırsever kardeşlerimizi tebrik ediyor, Rabbimden onlara hayırlı uzun ömürler diliyorum' dedi,

Bektaş, İl Müftülüğü olarak programın hazırlanmasında destek veren Vali Özarslan, üniversite rektörlüğü, siyasi parti il başkanları, basın mensupları, hayırsever vatandaşlar ve emeği geçen personele teşekkür etti.

Vali Mustafa Özarslan ise konuşmasında, 'İl Müftülüğümüz tarafından düzenlenen İyilik Haftası programında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye Diyanet Vakfı, 1975'te kurulmuş olup 51. yılını geride bırakmıştır. Vakıflarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız, mazlumun, garibin ve ihtiyaç sahibinin yanında olmayı her zaman öncelikli görmüştür. Ne yazık ki günümüzde merhamet ve vicdan duygularında eksilmeler yaşandığını görüyoruz. Allah bizleri bu duyarlılıklardan mahrum bırakmasın' ifadelerini kullandı.

Program, teşekkür plaketi takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.