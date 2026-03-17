Konya'nın Hüyük ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında düzenlenen mesleki eğitim kursları başarıyla tamamlandı.

Avrupa Birliği desteği ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Kızılay ile UNDP iş birliğinde yürütülen Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE) kapsamında düzenlenen eğitimler tamamlandı. Proje çerçevesinde verilen 'Süt Hijyeni Kursu' ile 'Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Bakımı Kursu', katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı bilgi kazandırdı. Toplam 9 kursiyerin eğitim aldığı program sonunda katılımcıların, Kıreli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde ve bölgedeki hayvancılık işletmelerinde istihdam edileceği belirtildi.