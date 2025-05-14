Hatay’da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Antakya-İskenderun yolu İssume Mahallesi mevkiinde yaşandı. M. S. idaresindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapan M. S. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA