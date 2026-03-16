Sinop'un Boyabat-Durağan-Saraydüzü Katı Atık Birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat, Durağan ve Saraydüzü belediye başkanları ile ilçe kaymakamları da katıldı. Toplantıda, İller Bankası kredileriyle kurulan katı atık tesisinin daha verimli çalışması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. İlçelerin çevre altyapısını güçlendirmeye yönelik konuların değerlendirildiği toplantıda belediyelerin talep ve önerileri de dinlendi. Milletvekili Maviş, ilçelerin çevre altyapısını geliştirecek projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Toplantının, bölgedeki katı atık yönetiminin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.