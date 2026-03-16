DÜZCE(İHA) - Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 20 binden fazla araç kontrol edilirken 288 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir hafta içiresinde gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin 591 araç, bin 822 motosiklet, 170 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 766 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 6 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 288 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.