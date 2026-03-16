Mersin'de bir cami imamı Ramazan ayı boyunca çocuklarla özenle hazırladığı çiçekleri sokaklarda ve ev ziyaretlerinde dağıtarak hem gönüllere dokundu hem de birçok kişinin camiye gelmesine vesile oldu.

Mezitli ilçesi Mustafa Şahin Camii'nde görev yapan evli bir çocuk babası İmam Muhammed Doğaç, İl ve ilçe Müftülüğü desteğiyle hem çocuklar hem de yetişkinler için örnek çalışmalara imza atıyor. Daha önce Adana'nın Feke ilçesinde 5 yıl görev yaparak kendini sevdiren imam Doğaç, Mersin'de de kısa sürede gönüllere dokundu. Ramazan ayının ilk gününden itibaren her hafta çocuklarla gençlik merkezinde saksılı çiçeklere güzel mesajlar yapıştırarak, hem iş yerlerinde, hem sokakta hem de ev ziyaretlerinde dağıtan imam Doğaç, bu sayede bir çok kişinin camiye gelmesine vesile oldu.

2021 yılından itibaren imam hatiplik yaptığını belirten Muhammed Doğaç, 'Adana'da 5 yıl imam hatip görevinde bulundum. Şimdi de Mersin'in Mezitli ilçesi Mustafa Şahin Camisi'nde hem imam hatip hem de manevi danışman olarak görev yapmaktayım. Adana'ya atandığım zaman Ramazan'ın, özel gün ve gecelerin farkındalığı olsun diye eşimle beraber çiçek projesine başladık ve Türkiye'de bir ilk oldu. Elhamdülillah bu projemiz de nice insanların gönüllerine girdi, güzel izler bıraktık. Mersin'e de atanınca çocuklarımızla, hocalarımızla beraber bu çiçekleri hazırlayarak esnaflarımıza, ailelerimize, apartman sakinlerimize, yolda gördüğümüz vatandaşlarımıza hediye ederek Ramazan'ın farkındalığını yaşatmaya başlamadık. Eski manevi ortamı tekrardan harekete geçirmek için böyle bir projeye giriştik, çok güzel sonuçlar aldık' dedi.

'Camilere gelmelerine vesile oluyoruz'

Çocukların da projede yer aldığını anlatan Doğaç,' Bu projeye çocuklarımızı ortak ederek onları da bu manevi iklimde beraber hareket etmelerine vesile oluyoruz. Çocuklarımız aynı zamanda bu projeyle büyüklerine saygıyı, İslamiyet'in güzelliklerini de öğrenmiş oluyorlar' ifadelerini kullandı.

Bu projenin sadece Ramazan'a özel olmadığını aktaran Doğaç, 'Özel gün ve gecelerde de yapıyorum. Peygamber Efendimiz'in kutlu doğumunda olsun, Kadir Gecesi'nde olsun, özel gün ve gecelerde bu projemizi yaparak insanlara ulaşmaya gayret ediyoruz. Elhamdülillah hakikaten çok güzel sonuçlar veriyor, çok güzel cümlelerle bize dönüşler sağlıyorlar ve nice abilerimizin, kardeşlerimizin gönüllerine girerek camilere gelmelerine vesile oluyoruz' şeklinde konuştu.

Projeye dahil olan çocuklar da hem güzel etkinlikler yaptıklarını hem de çiçekleri hazırlayıp dağıtarak sevap kazandıklarını söyledi. Çiçek sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar da uygulamanın örnek olduğunu söyledi.