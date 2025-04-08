Sinop’ta gerçekleşen Gençler Arası Bilgi Yarışması İl Finalinde Türkeli Gençlik Merkezi’ni temsilen katılan öğrenciler, il birinciliği başarısı elde ettiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Yılı Kültür Sanat Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen Gençler Arası Bilgi Yarışması Lise Kategorisi İl Finali, Türkeli Gençlik Merkezi’ni temsilen katılan Türkeli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL) öğrencileri için büyük bir başarıya sahne oldu.

Ümmügülsüm Özçelik, Sema Altındal ve Yağmur Öztürk’ten oluşan 9. sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, zorlu rakiplerini geride bırakarak birincilik başarısı elde etti.

İl finalindeki birincilikleri ile Türkeli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Trabzon’da düzenlenecek Bölge Finali’nde Sinop’u temsil etmeye hak kazandı.