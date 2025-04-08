Aksaray’da Mart ayı asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Valilik binasında düzenlenen İl Emniyet Müdürü Bekir Demir ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Ali Bayer’in katıldığı bilgilendirme toplantısında Mart ayı içerisindeki güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Kumbuzoğlu, "2025 yılının Mart ayı içerinde, PKK / KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve diğer terör örgütlerine karşı 6 operasyon düzenlenmiş, bu operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınmıştır. Hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, yağma ve dolandırıcılık gibi malvarlığına karşı işlenen suçlar ise 2024 yılı Mart ayında 169 iken 2025 yılı Mart ayında bu sayı 125’e düşmüş ve yüzde 26’lık ciddi bir azalma görülmüştür. Ruhsatsız silah ve kaçak silah operasyonlarında ise 11 tabanca, 4 av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, 38 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan şahıslardan 446 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Üzerinde en çok durduğumuz bir husus da uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanıcılarına yönelik 117 operasyon yapılmış, 59 kişi gözaltına alınmış ve 45 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda bin 671 gram esrar 2 bin 650 gram bonzai, 704 gram metamfetamin, 18 gram eroin, 19 bin 942 adet sentetik ecza hap, bin 42 adet ecstasy hap ve 27 adet kaptagon hap ele geçirilmiştir. 7/24 jandarma ve emniyetimiz sahadadır" dedi.