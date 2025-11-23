Aksaray’da caddeyi adeta sanayi dükkanına çevirip araç kaporta tamiri yaparak gürültü nedeniyle polise bildirilen şahıs, kendisini uyarmaya gelen polislere, "10 litre benzin, 150 gram yanık yağ var. Ahtım var benzin döküp cayır cayır yakacağım" dedi. Aynı şahıs, geçtiğimiz Ağustos ayında tanka benzettiği otomobiliyle askeri kamuflajlı halde yakalanarak ehliyetine el konulmuştu.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde araç kaporta tamiri yapan Fatih M. (48) çekiç ve keserle kaportada yaptığı düzeltme nedeniyle gürültüye neden olurken, bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri şahsı şikayet olduğu ve gürültüyü kesmesi yönünde uyardı. Ancak Fatih M. isimli şahıs kendisini şikayet eden vatandaşlardan yakınarak polis memuruna, "Reis, bu araba benim değil bir garibanın. Ben de halk adamıyım, ‘Gel para pul istemiyorum’ dedim. Şurada 15 dakikalık işim kaldı. Siz de idare edin. Benim herhangi bir çıkarım yok buradan" dedi. Polis memurunun, "Vatandaşlar rahatsız oluyor" demesi üzerine Fatih M., "Bu vatandaşlar nasıl bir vatandaş. Yemin ediyorum depoda 10 litre benzin var, 150 gram yanık yağ var. Benzin döküp cayır cayır yakacağım ahtım var" diye ilginç bir cevap verdi.

Fatih M. isimli şahıs, geçtiğimiz Ağustos ayında da adeta tanka çevirdiği Tofaş Kartal marka aracıyla gündeme gelmiş, araç polis ekiplerince yakalanarak trafikten men işlemlerinin ardından otoparka çektirilmişti. Askeri kamuflaj ile yakalanan Fatih M.’nin ise ehliyetine 2 ay süreyle el konularak 8 bin 306 lira para cezası kesilmişti.