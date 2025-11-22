Aksaray’da bir tesiste bıçakla rahatsızlık verdikleri iddia edilen 2 alkollü şahsa müdahale eden polis, şahısların mukavemette bulunması üzerine biber gazıyla müdahale etti. Gözlerini açamayan şahıs ve arkadaşı, polis ekiplerine ecel teri döktürünce kelepçe takılıp araca bindirildi. "Gözüm görmüyor neredeyim ben?" diyen alkollü şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay, Aksaray-Adana karayolu Karasu Kavşağı’nda bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aldıkları alkolün etkisiyle elindeki bıçakla tesiste sıkıntı çıkaran şahıslar, vatandaşlar ve tesis yetkilisi tarafından polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler şahısların üzerini aramak isteyince şahıslar memurlara güçlük çıkardı. Bir süre sonra polis ekiplerine mukavemette bulunan şahıslardan biri biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Ardından polis aracına bindirilmek istenen alkollü şahıs bu kez de biber gazının etkisiyle açamadığı gözlerini bahane ederek gözaltına alınmak istemedi. "Benim gözümü açın görmüyorum ben. Neredeyim ben?" dedi. Polis merkezine gitmeyi istemeyen şahıs ve basın mensuplarına görüntü engel olmak isteyen arkadaşı, polis tarafından kelepte takılarak gözaltına alınırken, bindirildikleri polis aracıyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.