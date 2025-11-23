Aksaray’da geri dönüşüm tesisinde kundaklama sonucu çıkan yangında tesisteki plastik ve kağıt balyaları alev alev yandı. Alev topuna dönen balyalarla itfaiye ekipleri su ile müdahale ederken vatandaşlar kepçelerle alevlere müdahale etti. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Yangın, İstiklal Mahallesi 4216 Sokakta bulunan Başol Geri Dönüşüm Tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çağlayan (38) isimli şahsa ait olan plastik ve kağıt geri dönüşüm tesisinde iddiaya göre 2 grup arasında tartışma çaktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar yakınlarının müdahalesiyle ayrılırken, iddiaya göre olaydan hemen sonra karşı taraf tesis bahçesini ateşe vererek kundakladı. Kısa sürede tutuşan kağıt ve plastik balyalar dakikalar içinde alev topuna dönerken tesis sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede bulunan vatandaşlar ise kepçelerle yangına müdahale etti. Ekipler saatlerce alevlerle mücadele ederken tesis işletmecisi Ramazan Çağlayan olayın kundaklama olduğunu ve tesisin bilerek ateşe verildiğini söyledi. Yangın 3 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. Yangında tonlarca geri dönüşüm malzemesi yanarak kül oldu.