Kastamonu’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı huzur uygulamasında 2 bin 888 kişi sorgulandı ve 54 iş yeri denetlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 37 ekip, 174 personelin katılımıyla, eş zamanlı olarak 14 ayrı noktada "Kastamonu Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. İl merkezinde düzenlenen denetimlerde 2 bin 888 şahıs, 54 umuma açık işyeri ile 789 araç ve sürücüsü denetlendi.

Yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca arama kaydı bulunan 2 şüpheli de yakalandı. "Kastamonu Huzur" uygulaması öncesince ekiplerle bir araya gelen Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, oluşturdukları 37 ekip ve 174 personel ile denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olarak şu ana kadar tesis edilen güven duygusunun devamı, halkın huzur ve güveni için uygulamayı başlatacaklarını belirten Taş, "Trafik güvenliği, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve aranan şahısların yakalanması için topyekun ve bütün gücümüzle bir uygulama başlatacağız. Bu uygulamada hedefimiz halkın huzuru, devlete olan güveni ve şu ana kadar tesis edilmiş olan güven duygusunun sürekliliğini sağlamaktır. Amacımız suçu işlenmeden önlemek" şeklinde konuştu.

Taş, ekiplerden uygulama esnasında kendi güvenliklerini azami ölçüde sağlamalarını isteyerek, "Sizlere başarılar diliyorum. Allah’a emanet olun. Allah ayağınıza taş değdirmesin" diye konuştu.