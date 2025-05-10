Turkcell, 2025 yılı birinci çeyrek operasyonel ve finansal sonuçlarını açıkladı. Turkcell’in konsolide gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında artarak 48 milyar TL oldu. FAVÖK marjında yüzde 43,7 ile son 10 yılın en yüksek birinci çeyrek seviyesi kaydedildi. Şirketin net kârı ise 3,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Turkcell, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. 2025 yılının ilk çeyreğine dair sonuçlarını açıklayan şirket, güçlü operasyonel performansını yılın ilk 3 ayında da devam ettirirken, stratejik öncelik olarak belirlediği Veri Merkezi ve Bulut alanında yüzde 47,5 büyüme kaydetti. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, sonuçlara ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye’nin lider telekomünikasyon ve teknoloji şirketi olarak, sürdürülebilir büyüme ve tüm paydaşlarımız için değer üretme odağımız çerçevesinde geleceğin fırsatlarına yatırım yapmaya devam edeceğimiz yeni bir yıla adım attık. Güçlü ARPU büyümemiz ve techfin faaliyetlerimizdeki kuvvetli yükseliş ile ilk çeyrekte de başarılı finansal sonuçlar kaydettik. Bu güçlü performans, çeşitlendirilmiş iş modelimizin dayanıklılığını ve stratejimizdeki icra kabiliyetimizi yansıtıyor."

Dr. Ali Taha Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"2025 yılının ilk çeyreğinde, telekomünikasyon işimizde hem mobil hem sabit tarafta kaydedilen ARPU artışı, faturalı abone öncülüğünde genişleyen abone bazı ve stratejik odak alanlarımızdaki güçlü gelir büyümesiyle konsolide gelirimiz yıllık yüzde 12,7 artışla 48 milyar TL’ye ulaştı. Techfin segmentimiz yüzde 31,5 büyürken, veri merkezi ve bulut işimiz bu çeyrekte yüzde 47,5 artış gösterdi. Konsolide FAVÖK yüzde 19 artışla 21 milyar TL’ye çıkarken, FAVÖK marjı ise 2,3 yüzde puanlık yükselişle yüzde 43,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece son 10 yılın birinci çeyrekleri arasındaki en yüksek orana ulaştı. Net finansman giderleri kur ve faiz tarafındaki dalgalanmalara rağmen etkin bilanço ve hazine yönetimimiz sayesinde 61,7 yüzde puanlık azalış ile 1,3 milyar TL oldu. Net kârımız ise 3,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz güçlü sonuçlar, 2025 yılı hedeflerimize ulaşma konusundaki inancımızı pekiştirdi.

Mobil ve sabit segmentte güçlü ARPU büyümesi

Mobil pazarda liderliğimiz devam ediyor. Bu çeyrekte net 153 bin faturalı mobil abone kazanımı sayesinde, faturalı abonelerin toplam mobil abone bazındaki payı yıllık 4 puanlık artışla yüzde 76 seviyesine ulaştı. Bu oran 2000 yılından bu yana yakalanan en yüksek oran. Böylece son 12 ayda 1,6 milyon faturalı abone kazanmış olduk. Mobil ARPU yıllık bazda yüzde 15,9 artarak güçlü bir performans sergiledi.

6 milyondan fazla haneye fiber internet

Sabit segmentte ise net 30 bin yeni müşteriyi yüksek kaliteli, uçtan uca fiber servisimizle buluşturarak, fiber abone bazımızı daha da güçlendirdik. Sabit genişbant altyapımıza yaptığımız yatırımlarla 43 bin yeni haneyi fiber hizmetimize erişebilir hale getirdik ve toplam hane erişimimizi 6 milyonun üzerine çıkardık. Fiber ARPU, 100 Mbps ve üzeri hızları kullanan abonelerin oranındaki artış, 12 aylık taahhütlü müşteri payının yükselmesi ve IPTV servisimizin katkısıyla güçlü büyümesini sürdürerek yüzde 17,7 oranında artış gösterdi.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla en yeni teknolojileri yakından takip ediyor, yenilikleri hızlı ve etkin bir şekilde müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamda şubat ayında, fiber müşterilerimize Wi-Fi 7 teknolojisi sunan Türkiye’deki ilk operatör olduk. Wi-Fi 7’nin sağladığı üstün teknoloji ile abonelerimiz 1.000 Mbps’ye varan indirme ve yükleme hızlarına erişebiliyor.

Fiber altyapıda ulusal ve uluslararası yatırımlar

Sabit taraftaki yatırımlarımız hem ulusal hem uluslararası ölçekte devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nden (TEİAŞ) fiber hatlar için ek kapasite almıştık. BOTAŞ’la 2009’dan bu yana devam eden iş birliğimizi kısa bir süre önce yapılan ihaleyi kazanarak 15 yıl daha uzattık. Bu uzatma ile Grubun sabit hizmetler pazarındaki konumu daha da güçlendi. Şimdi de Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi için yapılması muhtemel ihaleyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkemiz için kritik öneme sahip bu sorumluluğu da üstlenmek için hem finansal hem de operasyonel olarak hazırız.

Mart ayında Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde İtalyan TI Sparkle ile açıkladığımız uluslararası denizaltı fiber kablolama projesiyle de Avrupa ve Asya arasındaki iletişim için yeni bir dijital koridor oluşturacağız. Tüm bu yatırımlar fiber altyapı alanına olan inancımızın güçlü bir göstergesi.

Veri Merkezi ve Bulut işlerinde yüzde 47,5 gelir büyümesi

Türkiye’yi bölgesel bir veri üssüne dönüştürme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Veri merkezi pazarına erken girişin sağladığı avantajla elde ettiğimiz güçlü lider konumumuzu, sektörün uzun vadeli potansiyeline duyduğumuz inancımızla sürdürmeye kararlıyız. Bu doğrultuda, 2025 yılı itibarıyla Veri Merkezi ve Bulut işimiz için ilk kez gelir büyümesi hedefi açıkladık. İlk çeyrekte sağlanan yüzde 47,5 büyüme, yıl sonu hedeflerimize ulaşma konusunda olumlu bir tablo ortaya koydu.

Güneş enerjisi kapasitesi 8,2 MW’den 28,2 MW’ye yükseldi

Yeşil enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 yıl sonu itibarıyla 8,2 MW olan aktif güneş enerjisi kapasitemizi, bu çeyrekte 28,2 MW’ye yükselttik. Yeni santrallerimizi, ilgili izin süreçlerini tamamladıkça kademeli şekilde devreye alıyoruz. Enerji alanında da kendi kendine yeter bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Toplumsal fayda odağı sürüyor

Sürdürülebilirliği sadece çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve kurumsal bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Bu anlayışla, insan kaynağımıza, içinde bulunduğumuz topluma, doğaya ve gelecek nesillere fayda sağlayacak Dijital Bahar, Zekâ Gücü ve Eğitime Dönüştür gibi pek çok sosyal projeyi hayata geçirerek toplumsal fayda katkısı sağlamaya devam ediyoruz.

Techfin segmentinin güçlü büyümesi devam ediyor

Paycell ve Financell markalarını içeren Techfin iş kolumuz, güçlü gelir büyümesiyle konsolide finansal performansımıza katkı sağlamayı sürdürüyor. Güvenli ve hızlı ödeme çözümleri sunan Paycell, gelirlerini yıllık bazda yüzde 47,8 oranında artırdı. Financell gelirleri ise yıllık bazda yüzde 8,2 oranında yükseldi.

"Türkiye’yi temsil ettik, Turkcell vizyonunu dünya ile paylaştık"

Yönetim Kurulu üyesi olmaktan gurur duyduğum Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği Mobil Dünya Kongresi’nde bu yıl da Türkiye’yi temsil etmenin gururunu bir kez daha yaşadık. Kongre boyunca Turkcell’in öncü çalışmalarını dünyayla paylaştık ve küresel teknoloji markalarıyla 20’den fazla stratejik iş birliği anlaşması imzaladık. Tüm bu adımlar, Türkiye’yi dijital dönüşümün merkezine taşıma vizyonumuzun bir yansıması.

"Başarı yolculuğumuzda bizimle birlikte yürüyen herkese sonsuz teşekkürler"

Turkcell’in başarı yolculuğunda bizimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizlere güvenerek destek olan Yönetim Kurulumuza ve bu yolculukta daima yanımızda olan müşterilerimiz ile iş ortaklarımıza sonsuz teşekkür ediyorum."

Turkcell’in açıkladığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarda öne çıkan diğer önemli başlıklar ise şöyle açıklandı:

Mobil uygulama 26,7 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Şirket, müşteriyi odağına alan dijitalleşme vizyonu doğrultusunda yalın, hızlı ve kesintisiz deneyimler sunarak dijital kanallarda büyümeye devam ediyor. 2025 yılı 1’inci çeyrek sonuçlarına göre, Turkcell mobil uygulaması 26,7 milyon aktif kullanıcıya ve 543 milyon ziyaret sayısına ulaştı.

Uygulamanın kişiselleştirilmiş teklif altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde paket değişikliği, fatura ödeme ve hat işlemleri gibi birçok işlem saniyeler içinde tamamlanabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, dijital kanaldan başlattıkları yeni abonelik vb. işlemleri fiziksel mağazalarda tamamlayarak kesintisiz bir hizmet deneyimi yaşayabiliyor.

Turkcell Superonline artık daha dijital

Turkcell Superonline, dijital platformlarını sürekli olarak geliştirerek müşteri deneyimini üst seviyeye taşımayı sürdürüyor. Altyapı ve ön yüz iyileştirmelerinin etkisiyle dijital kanalları tercih eden müşteri sayısı, 2025’in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdi.

Pasaj ile teknoloji herkese ulaşıyor

Şirketin e-ticaret platformu Pasaj, Turkcell’li olsun olmasın tüm teknoloji tutkunlarını 80 binden fazla ürünle buluşturuyor. Güvenilir alternatif ödeme çözümleri ve aynı gün kargo gibi hizmetlerle öne çıkan Pasaj, faturaya ek ödeme modelinde kişiye özel vade farkı sunan akıllı altyapısıyla da dikkat çekiyor.