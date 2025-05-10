Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde gerçekleştirilen çevre düzenleme ve bakım faaliyetleri sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen çevre koruma ve bakım faaliyetleri ile Aydın pırıl pırıl oluyor. Çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

"Hemşehrilerimizden aldığımız güç ile çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların sürdürüleceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hemşehrilerimizden aldığımız güç ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımız ile el ele vererek, güç birliği içerisinde güzel Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.