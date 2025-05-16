Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve "Güçlü Savunma, Güçlü Gelecek" sloganıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yararına düzenlenen hayır çarşısı, Reşadiye Camii Avlusunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Eskişehir genelinde faaliyet gösteren halk eğitimi merkezleri, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki usta öğreticiler ve hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin yanı sıra her kademedeki okullardan öğretmen, öğrenci ve velilerin gönüllü katkılarıyla hazırlanan el emeği ürünler satışa sunuldu. İl Müftülüğü de etkinliğe destek verdi. Hayır çarşısından elde edilen tüm gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlandı.

Bu anlamlı organizasyon, toplumda millî dayanışma duygusunu pekiştirmek ve savunma sanayisine katkı bilincini artırmak amacıyla düzenlendi. Etkinlik boyunca TSKGV tarafından kurulan tanıtım ve satış standında, vakıf temsilcileri kamuoyuna yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Etkinliğe; Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Org. İsmail Güneykaya, Muh.Hv.Kuv.K.Yrd. ve BHHM’leri K. Hv.Korg. İsmail Üner; Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Org. İsmail Güneykaya, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.