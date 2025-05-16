Karabük Belediyesi tarafından şehir merkezinde uzun süredir atıl durumda bulunan bir alan, Şehitler Parkı projesiyle yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın girişimleriyle hayata geçirilen park, Karabüklü 77 şehidin aziz hatırasına ithafen inşa edildi. Bayır Mahallesi Menderes Caddesi üzerindeki alanda yer alan park, hem fiziksel dönüşüm hem de toplumsal hafıza açısından dikkat çeken bir projeye dönüştü.

Açılış öncesi, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt’ın katılımıyla Merkez Ulu Camii’nde şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda tüm şehitler için dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu.

Yaklaşık 4 milyon 344 bin TL maliyetle tamamlanan Şehitler Parkı, bin 200 metrekarelik toplam alanı, 550 metrekarelik çim zemini, estetik peyzaj düzenlemeleri, oturma grupları, pergoleler, süs havuzu, bay-bayan tuvaletleri ve amfi oturma alanı ile vatandaşlara yeni bir yaşam alanı sunuyor.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, protokol üyeleri, mahalle muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, parkın sadece bir sosyal alan değil, aynı zamanda şehitlerin hatırasını yaşatacak önemli bir sembol olduğunu belirtti.

Belediyenin diğer çalışmalarından biri olan Bayır Mahallesindeki kentsel dönüşüm hakkında bilgi veren Çetinkaya, "Bize her yere park mı yapacaksınız diye soruyorlar. Kirliliğin ve kötülüğün olduğu her yeri Karabük’ün hizmetine açacağız" dedi.

Çetinkaya, görev süresince Karabük’e en iyi hizmeti vereceklerini söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de Millet Bahçesindeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp bu yıl içerisinde hizmete açacaklarını aktardı.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile parkın açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.