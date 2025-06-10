Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü tarafından, uluslararasılaşma hedefleri ve öğrencilerin güncel alan bilgisine erişimini desteklemek amacıyla Bahar Dönemi boyunca düzenli olarak SLP TALKs isimli bir seminer dizisi gerçekleştirildi.

SLP TALKs etkinlikleri kapsamında, dil ve konuşma terapisi alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yürüten birçok öncü araştırmacı ve klinisyen, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nün üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileriyle çevrim içi platformda bir araya geldi. İngilizce olarak yürütülen seminerler SBF Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Barış Dinçer tarafından simultane çevrildi.

Seminer dizisi kapsamında, dil ve konuşma terapisi alanında uluslararası düzeyde uzmanlaşmış 11 konuşmacı öğrencilerle çevrim içi ortamda bir araya geldi. Etkinlikler, hızlı bozuk konuşma, motor konuşma bozuklukları, kekemelik, ses bozuklukları, rezonans bozuklukları, beslenme bozuklukları, duyusal işlemleme ve çocukluk çağı apraksisi gibi dil ve konuşma terapisinin farklı alt alanlarına odaklandı. Norveç’ten Hilda Snsterud’un açılış sunumuyla başlayan seminerlerde; sanal gerçeklik uygulamalarından motor konuşma bozukluklarına, beslenme terapilerinden duyu bütünleme yaklaşımlarına kadar pek çok güncel konu ele alındı. Alanın önde gelen isimlerinden Garreth Walkom, Elizabeth Peterson, Dr. Patricia Zebrowski, DKT Amanda Foster, Dr. Katherine Verdolini, Dr. Ann Kummer, DKT Karin Birkmann, Ergoterapist Marga Grey ve DKT Nancy Kaufman, uzmanlık alanlarına dair bilgilerini öğrencilerle paylaşarak hem teorik hem klinik bakış açıları sundu. Seminer dizisi, Prof. Dr. Kurt Eggers’in katılımıyla gerçekleşen interaktif bir soru-cevap oturumuyla sona erdi.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencileri ve öğretim üyelerine uluslararası uygulamalara dair güncel bilgilerin aktarıldığı seminer dizisi, öğrencilerin yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildi.