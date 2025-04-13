Ünlü bestekar Selim Öztaş’ın şefliğini yaptığı, Selim Öztaş Musiki Kulübü Manisa Korosu, “Ustasından Dinlediğim Şarkılar” konseri ile Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sahne aldı. Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerinin Manisalılar için seslendirildiği konser, büyük ilgi gördü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen konserde, Selim Öztaş Musiki Kulübü Manisa Korosu, müzik dolu bir akşam yaşattı. Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen “Ustasından Dinlediğim Şarkılar” konseri, müzikseverleri geçmişten günümüze önemli eserlerle buluşturdu.

Türk müziğinin önde gelen ustalarının eserlerinden oluşan bir repertuara sahip bu özel konseri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, protokol üyeleri ve çok sayıda Manisalı takip etti. Solist ve koristlerin performansı, ayakta alkışlandı. Konserde, Şef Selim Öztaş kendi şarkılarından örnekler de seslendirdi.

“KÜLTÜR VE SANATA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konserde şarkılara da eşlik eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Şef Selim Öztaş ve koro üyelerine başarılı performansları için teşekkür etti. Pınar, “Sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in selam ve hürmetlerini getirdim. Başkanımızın öncülüğünde şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.