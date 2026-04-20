Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından Küçükbelen, Kozaklar ve Karaveliler mahallelerinde vatandaşlara gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

Kızılay ekip ve gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşların evlerine temel gıda malzemelerinden oluşan koliler ulaştırıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yaptığı açıklamada, Kızılay'ın ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

Dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkati çeken Gürsel, 'Küçükbelen, Kozaklar ve Karaveliler mahallelerimizde hemşerilerimize gıda kolilerimizi ulaştırdık. Kızılay olarak gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizin desteğiyle ihtiyaç duyulan her haneye ulaşmak için gayret gösteriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gürsel, destek veren bağışçılar ile gönüllülere teşekkür ederek, yardım faaliyetlerinin kent genelinde sürdürüleceğini kaydetti.