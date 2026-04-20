Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 36. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Serikspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Manisa FK, günü rejenerasyon (yenileme) antrenmanıyla tamamladı. Serikspor karşılaşmasında süre alan oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise sahada ısınma hareketleri ve dar alan oyunlarıyla antrenmanı sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekipte oyuncuların antrenmandaki istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti.

Manisa Futbol Kulübü, 21 Nisan Salı günü izin yapacak. Siyah-beyazlılar, 22 Nisan Çarşamba günü yeniden toplanarak deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.