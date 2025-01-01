Türkiye, turist sayısında dünyada 5. sıraya yükselirken, turizm gelirlerinde ise 7. sıradaki pozisyonunu korudu. Türkiye Turizm Yatırımları Derneği Başkanı Oya Narin, turizmde yeni yılda hedeflerin çok daha büyük olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Turizm sektörü doğrudan ve dolaylı 2 milyonun üzerinde istihdam oluştururken, ülke ekonomisine doğrudan 60 milyar dolar GSYH katkı sağlayan ve 2023 yılında 45 milyar dolar olan cari açığa 41,6 milyar dolarlık net katkı verdi.



Orta Vadeli Program’da turizm gelirlerinin kademeli artışla 2027 yılında 74 milyar dolara ulaşma hedefi ise sektörün çeşitliliğini ve gelişimini ileriye taşıma kararlılığımızı daha da güçlendirdi. Küresel turizm gelişimi önemli fırsatlar sundu.

Dünya turizm pazarının en önemli destinasyonlarından biri olan Akdeniz çanağında, Suudi Arabistan, BAE, Mısır’daki yeni devasa yatırımlar ve Yunanistan’daki yenileme çalışmaları, ile rekabetin daha da arttığını ifade eden Türkiye Turizm Yatırımları Derneği Başkanı Oya Narin, "Dolayısıyla 9 yılda bir buçuk katı büyümesi beklenen küresel turizmden hak ettiğimiz payı alabilmek, rekabetçiliğimizi koruyabilmek için sürdürülebilir bir büyüme ile varlığımızı daha da güçlendirmemiz büyük önem taşıyor. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği olarak, 1988 yılından bu yana 210 bin yatağın üzerinde konaklama kapasitesi, 20 bin uçak koltuğu 16 havalimanı, 15 binin üzerinde yat kapasiteli marina ve ülkemizdeki tüm “cruise” limanları, 6 adet tur operatörü ve turizmin tüm değer zincirini içinde barındırmakta olan ve özel sektörün turizme yaptığı yaklaşık 70 milyar dolarlık yatırımı temsil eden turizmin ülkemizin kalkınmasındaki taşıyıcı rolüne inanıyor ve küresel liderlik vizyonumuzu sürdürüyoruz. Bu büyük hedeflere ulaşmak için, zengin doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizin yanı sıra, Trakya’dan Hatay’a uzanan eşsiz kıyılarımız ve Anadolu’nun tüm güzelliklerini değerlendirebileceğimiz büyük bir potansiyele sahibiz" diye konuştu.

Başkan Narin, turizmi 12 aya ve tüm yurda yaymanın kritik önem taşıdığını söyledi.