Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki öğrenciler, turizm alanında engelleri ortadan kaldırabilmek için ilk somut adımı attı. Öğrenciler, turizm sektöründe daha aktif bir rol oynayabilmek adına işaret dili öğrenmeye başladı. Gelecekte turizm alanında kalifiye personel olarak görev almaya hazırlanan öğrenciler; bu yenilikçi adımla işitme engelli ve konuşma zorluğu yaşayan müşterilere en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.

İşitme engelli vatandaşlarla turistik tesislerde doğrudan iletişim kurabilmek adına düzenlenen eğitimlere gelecekte turizm alanında görev yapmaya hazırlanan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Okulun bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli’nde, bir hafta süren uygulamalı eğitimde; işaret diliyle garsonluk, kasiyerlik, resepsiyonistlik yapan öğrenciler hem engelli farkındalığı konusunda bilinçlendi hem de gerçek bir işitme engelli müşteriyle iletişim kurabilme tecrübesine sahip oldu.

İşaret dilinin, turizm sektöründe iletişim engellerini ortadan kaldırarak daha kapsayıcı bir hizmet anlayışını mümkün kılacağına inanan öğrenciler, öğretmenleri Hatice Ağa’nın öncülüğünde işaret dili eğitimleri sayesinde hem bireysel iletişim becerilerini geliştirdi hem de turizm sektöründe engelleri aşan bir farkı ortaya koydu.

Geleceğin turizmcisi öğrencilerin kariyerlerine de büyük katkı sağladığı öğrenilen işaret dili öğrenimi sayesinde öğrencilerin empati yeteneklerini arttığı ve onları daha duyarlı bireyler haline getirdiği bildirildi.

"İşitme engelli müşterileri mutlu edebilmek için bu projeyi gerçekleştirdik"

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Öğretmen Hatice Ağa, hayata geçirdikleri öğretim etkinliğinin engelli bireyler adına gerekli olduğuna inandıklarını vurgulayarak, "Özellikle okulumuz bünyesindeki Uygulama Oteli’mizde böyle bir çalışma daha önce yapılmamıştı. İşitme engelli bireylerin, bu tür turistik tesislerde konaklamak istediklerinde onları mutlu edebilmek için böyle bir projeyi hayata geçirmek istedik" dedi.

"Her sağlıklı birey, birer engelli adayıdır"

Türkiye genelindeki turizm alanında faaliyet gösteren tesislerde çalışan personelin işaret dilini bilmemesinin çok ciddi bir eksik olduğuna inandığını kaydeden Hatice Ağa, "Aslında bazı turistik tesislerde işaret diliyle ilgili eğitim uygulamaları yapılıyor. Ama bunlar oldukça az sayıda. Personeller bu konuda yeterince eğitimli değil. Turistik tesislerde konaklamak isteyen işitme engelli müşteriler de doğal olarak tedirgin oluyorlar. Rahat iletişim kuramıyorlar. Oysa turizm sektörü; gelen misafiri en iyi şekilde ağırlayıp, mutlu edebilmek için verilen bir hizmettir. İşitme engelli insanların da, diğer müşterilerle aynı hizmeti alıp mutlu olmaya hakları vardır. Çünkü bunu hak ediyorlar. Ama bunu toplum olarak biz düşünmeliyiz. Çünkü, her insan bir engelli adayıdır. Bunun da empatisini yapmamız, düşünmemiz ve bunun için çalışmamız gerektiğine inandık. Öğrencilerimizle birlikte böyle bir çalışma yaptık. Bir haftalık bir eğitim sonucunda da, öğrencilerimiz bu konuya ilgi gösterdiler. Çok da mutlu oldular. Bu eğitimi devam ettirip, daha iyisini öğrenmeyi düşünüyorlar. Biz böylesi bir projeyi gerçekleştirmekten son derece mutlu olduk" diye konuştu.