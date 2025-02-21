AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ömer Can Temizel, Selvilitepe ve 7 Eylül mahallelerinde yeni okul binaları inşa edileceğini söyledi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe ve 7 Eylül mahallerine 2 yeni okul yapılacak. Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ömer Can Temizel, Selvilitepe’de 32 sınıflık modern bir ilkokul binasının 2025 yılı yatırım planına alındığını ve okulun ihalesinin 2025 yılı içinde yapılarak, temel atma törenin de aynı yıl içinde gerçekleştirileceğini söyledi.

7 Eylül Mahallesi’nin de yeni bir ortaokula kavuşacağını ifade eden Temizel, 24 sınıflı olarak planlanan ortaokul binasının 2025 yılı yatırım programına dahil edildiğini belirterek, ihale ve temel atma işlemleri ile birlikte ilkokulda olduğu gibi ortaokulun da 2025 yılı içinde inşaatına başlanacağını vurguladı. Temizel, Hilmi Pekcan İlkokulu’nun ek sınıflarının yıkılıp yeniden yapılacağını, 7 Eylül Ortaokulu’nun ise daha önceden yıkılan binasının yerine 24 sınıflı yeni bir bina inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Yeni okulların hayırlı olması temennisinde bulunan Temizel, Turgutlu’da eğitim yatırımlarının artarak devam edeceğinin altını çizdi.