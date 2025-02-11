Turgutlu Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, 11 kırsal mahalledeki arazi yolları üzerinde düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bununla birlikte kent genelindeki tamirat çalışmalarına da program dahilinde devam ediliyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Aşağıbozkır, İzzettin, Yayla, Osmancık, Dalbahçe, Kurudere, Çıkrıkçı, Derbent, Musalaryeniköy, Avşar ve Irlamaz Mahallelerinde arazi yollarını düzenleme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında çiftçiler başta olmak üzere mahalle sakinlerinin sıklıkla kullandıkları arazi yolları daha güvenli ve daha düzenli bir hale getirildi.

Arazi yollarındaki çalışmalarla birlikte merkez ve kırsal mahallelerde de çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Urganlı Yeniköy Mahallesinde parke döşeme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler, Atatürk Mahallesi Özenç Sokakta yol kaldırma çalışmalarının ardından parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Fatih Sanayi Sitesinin üst kısımlarında yol açma çalışmaları yürütülürken, Selvilitepe Mahallesi 6. mıntıkada yol açma çalışmaları ekiplerce gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilçe merkezindeki 9 sokakta parke tamirat çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Çiftçilerimiz ve mahalle sakinlerimizin sorunlarını ortadan kaldıracak çalışmalarımızı aksatmadan hayata geçiriyoruz. 11 kırsal Mahallemizde bulunan arazi yollarımızı düzenli bir hale getirdik. Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallerimizde ise çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.