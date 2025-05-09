Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, traktör kazalarının önüne geçmek ve sürücülerin trafikte daha görünür olmasını sağlamak amacıyla "Reflektör Tak, Görünür Ol" etkinliği düzenlendi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Derbent Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, mahalle muhtarı Ziya Köroğlu ve çok sayıda traktör sürücüsü katıldı. Etkinlik kapsamında Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Osman Sarı, çiftçilere reflektör kullanmanın trafik güvenliği açısından taşıdığı hayati önemi anlattı. Görünürlüğü artırarak olabilecek kazaların önüne geçilmesinin hedeflendiği programda, sürücülere ücretsiz reflektör dağıtımı da yapıldı.

Kaymakam Kapankaya, farkındalık oluşturmak amacıyla ilk reflektörü bizzat kendisi takarak, reflektör kullanımının özellikle gece saatlerinde hayati bir koruma sağladığını vurguladı.

Etkinlik, kırsal bölgelerde trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği mesajıyla sona erdi.