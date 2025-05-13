Turgutlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da "Sizden Gelen Bağışlarla Aş Olalım Sofralara" yardım kampanyasıyla bayram bereketini tüm kente yayacak.

Hayata geçirdiği sosyal projeler ve yardım kampanyalarıyla dikkat çeken Turgutlu Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da yüzleri güldürecek. "Sizden Gelen Bağışlarla Aş Olalım Sofralara" yardım kampanyasına bağışlanan kurbanlıklar, Aşevi ve Hayır Merkezi tarafından hazırlanan yemekler aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Kurban bağış bedelinin 12 bin 750 TL olarak belirlendiği kampanyaya canlı, kilo ve nakdi olarak bağış yapılabilir. Nakdi bağışların Aşevi ve Hayır Merkezinin IBAN numarasına yapılabileceği kampanya hakkında 0 (236) 312 22 28, 0 (236) 313 21 22 ve 0 (236) 313 10 78 numaralı telefonlar üzerinden detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.

Kurban bağış kampanyasıyla ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında gönül köprülerinin kurulduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz ve bayram bereketini çoğalttığımız ‘Sizden Gelen Bağışlarla Aş Olalım Sofralara’ kampanyamızı bu sene de düzenleyerek ihtiyaç sahiplerimizle hayırseverlerimiz arasında gönül köprüleri oluşturacağız. Bağışlarıyla kampanyamıza destek olacak ve paylaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyecek hayırseverlerimize şimdiden teşekkür ederim" dedi.